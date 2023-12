En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentó Samantha Batallanos, para contar el infierno que vivió mientras mantenía una relación con Jonathan Maicelo.

La modelo le confesó a Magaly que estaba cegada por amor y permitió varias veces que el deportista la agreda verbalmente. Además, relató cómo fue la primera vez que la golpeó.

“Llegamos al gimnasio, me empezó a estrangular, me agarró a cachetadas en la cama, me mentaba a la madre como no tienes idea”, expresó Samantha Batallanos.

Samantha también recordó un episodio en el que se encontraban en un taxi, donde el boxeador puso su rostro contra el piso del vehículo.

“Jamás pensé ver la mirada de odio, la cólera con que me sostuvo o que ponía mi cara contra el piso asqueroso de un taxi para humillarme, jamás imaginé que él iba a ser capaz de eso, que la persona que amé iba a hacer eso”, contó.