Luego de estar alejado algunos días del raje, decidió comentar el estreno de ‘Esto es Guerra’ temporada 2023, resaltando el rating en su primer programa y comparándola con sus mejores épocas, añadiendo que ni se percató del estreno del reality de competencia.

“No he visto cómo está el rating ahora, pero sí sabía que en su estreno hizo 12 puntos, que me parecía bajísimo en comparación con lo que hacía antes”, de esta forma, Samuel Suárez decidió comparar a ‘Esto es Guerra’ en sus mejores épocas, donde lograba récords de rating que solían ser superados solo por ‘Al fondo hay sitio’.

Ante las recientes críticas por el formato, Samuel Suárez intentó explicar el por qué de ellas: “Me parece que el formato, las mismas caritas de siempre, como que quieren hacer algo nuevo, pero no se atreven, como que no tiene muchas opciones, no sé, pero de que hace tiempo ‘Esto es Guerra’ no tiene el mismo rating que hace años, eso lo sabemos hace mucho tiempo”.

