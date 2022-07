Este sábado 16 de julio de 2022, el periodista Samuel Suárez se pronunció sobre la salida de Gino Pesaressi del programa “En boca de todos”, la cual fue inesperada y recientemente confirmada por el mismo exchico reality.

“¿Qué pasó con Pesaressi? De la noche a la mañana lo sacaron”, comentó un usuario en el portal Instarándula. Por su parte, Samuel Suárez respondió lo siguiente: “El qué pasó solamente lo saben él y sus jefes, absolutamente nadie más. Lo que nosotros sabemos es lo que vemos, que ya no sale en pantallas, y él mismo dijo como que acabó su ciclo por ahí, eso pasa cuando algo no funciona o quieren cambios”.

Asimismo, el periodista dejó entrever que la salida de Gino Pesaressi se habría dado por el bajo rating que tiene el programa conducido por Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón.

“Yo me imagino que van a estar probando con algunos talentos a ver quién podría ayudar a subir esos numeritos. En los últimos meses creo que ‘En boca de todos’ está que se mantiene en 5 o 6 puntos, o sea, eso no me parece una buena cifra para el horario”, explicó el popular ‘Samu’.

En ese sentido, señaló que la producción debe realizar cambios para subir el rating: “Ya les tocará al equipo descubrir cómo subir su cifra de rating, a lo mejor qué elementos sacar, qué elementos nuevos poner, por qué la gente en realidad no los ve como deberían verlos ¿no? Para toda la inversión que tiene esa producción, deberían tener más numeritos, creo yo”.

