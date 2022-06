Este 17 de junio de 2022, Samuel Suárez se refirió a la entrevista que Rodrigo González y Gigi Mitre le hicieron a Melissa Paredes. Según el periodista, la exesposa de Rodrigo Cuba mostró su verdadero rostro.

“Ayer me senté a ver Amor y fuego y lo primero que pensé fue cómo se nota que Melissa ya no tiene nada que perder, como que esta semana ha sacado la personalidad que hace tiempo no veía, porque esa Melissa ya la conocíamos de hace mucho tiempo”, dijo ‘Samu’ refiriéndose a la actitud que Melissa Paredes tenía antes de casarse con el ‘Gato’ Cuba.

Incluso, Samuel Suárez la llamó “verdulera”: “Ayer cuando entraba así al set de Peluchín, así con su mirada desafiante (...) uy, igualita era a la Melissa que estaba en los tiempos de Latina, que se peleaba con Ignacio, el mismo perfil de verdulera, con el perdón de las verduleras, claro”.

“Porque esa es la Melissa Paredes que yo conozco de hace muchísimo tiempo porque después que ingresó a Ojitos Hechiceros, el perfil de la actriz y luego un comercial de shampoo y todo, tú la veías y no le creías su papel de esposa pituca, nada, nada. ¡Esa es Melissa!”, exclamó el periodista en Instarándula.

‘Samu’ dejó entrever que Melissa Paredes se habría quedado sin apoyo de marcas y, por esta razón, su imagen ya no le importaría: “Por eso repito: cómo se nota que ya no tiene absolutamente nada que perder, no tiene marcas detrás, no tiene nada porque dijo a la miércoles, me quito la careta y esta vuelvo a ser yo, la de siempre, la que se peleaba en Bienvenida la tarde, esa es Melissa”.

Samuel Suárez sobre Melissa Paredes - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

