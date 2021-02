Sheyla Rojas habló en exclusiva para el programa Magaly TV: La Firme, en donde se animó a confesar detalles inéditos de su romance con el futbolista, Anderson Santamaría.

La popular “Shey, Shey” aseguró que el pelotero de la Selección peruana no la botó de su casa, solo que ella decidió irse porque estaba aburrida. La rubia junto a su amiga Omayra hicieron fuertes revelaciones en el programa de la “Urraca”.

“A Anderson nosotros lo choteamos él nos compró el pasaje de regreso y nosotros le dijimos un lunes. Llegamos a la casa en un camionetón y le dijimos: ‘Anderson, gracias por todo, pero nosotras nos vamos, nos vamos a Querétaro’ y nos fuimos”, contó la amiga de la rubia.

La exconductora de TV y su amiga que se encontraban hospedadas en la casa de Santamaría revelaron que el pelotero les hizo tremendo escándalo porque ellas decidieron irse a Querétaro con unos amigos que recién habían conocido.

“Nos mando a hacernos pestañas y lo choteamos. Él nos había puesto chofer para que nos llevé al salón (…) Cuando salimos del lugar, una amiga de Omayra nos vino a recoger, entonces salimos del carro del chofer que nos mandó ‘Santa’ y nos fuimos en el carro de su amiga. Entonces ahí, él le escribió a Omayra y me escribió a mí: ‘¿Por qué me haces esto’, por que te vas así?’ y eso agarramos de pretexto para irnos y que él se quede solo. Yo le dije: ‘Tú has hecho sentir incómoda a Omayra y él me respondió: ‘¿Quién te ha hecho sentir incómoda si acá todo te hemos dado”, indicó la modelo.

