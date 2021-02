Sheyla Rojas habló en exclusiva para el programa Magaly TV: La Firme, en donde se animó a confesar detalles inéditos de su romance con el futbolista, Anderson Santamaría.

La exconductora de TV se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pública tras revelar que le gustaría quedarse a vivir en México y que no quiere regresar a nuestro país ya que le está pasando súper bien por tierras aztecas.

“No me quiero ir a Perú, no quiero regresar todavía”, aseguró Shey Shey en conversación con el programa Magaly TV: La Firme.

Ante estas polémicas declaraciones, varios usuarios en redes sociales criticaron a la rubia porque solo pensaba en ella y no en su pequeño hijo, Antoñito.

“Sheyla Rojas diciendo que no quiere regresar a Perú, mana y tu hijo?”, “Sheyla x quedar como penxxx, no mide lo que dice... Ella no quiere regresar, se olvida que acá hay un niño que la espera”, fueron algunos de los comentarios en contra de Rojas.

Sheyla Rojas diciendo que no quiere regresar a Perú, mana y tu hijo?🤡🤡🤡 — Eliane (@elianesantanate) February 26, 2021

Sheyla x quedar como pendeja, no mide lo que dice... Ella no quiere regresar, se olvida que acá hay un niño que la espera. #MagalyTvLaFirme — Pajita (@MeDicenPajita) February 26, 2021





Cabe indicar que, Sheyla Rojas , indicó en el programa de la “Urraca” que el pelotero de la Selección peruana no la botó de su casa, solo que ella decidió irse porque estaba aburrida.

