Rodney Pío Dean sorprendió a propios y extraños al compartir fotos con quien sería su nueva pareja. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los usuarios.

La expareja de Shirley Arica, quien se fue del país hace varios meses, realizó una publicó en Instagram donde se lo ve besándose con una joven que aparece como @beiitah22.

Lo que más sorprendió a los cibernautas es que la joven tiene ‘un aire’ a Shirley Arica, la madre de su hija.

Foto: Instagram Rodney Pío Dean

Foto: Instagram Rodney Pío Dean

Rodney Pío Dean se fue del país

En el mes de julio, el primo de Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas se fue del país, aunque no ha revelado en qué país está viviendo.

En ese momento, la ‘chica realidad’ no se guardó nada y destruyó a su expareja por no pagar la pensión de alimentos de su hija: “Jajajajajajajajaja si no lo hizo acá, imagínate desde allá... Ni siquiera llamó para despedirse, él se la pierde”.





VIDEO RECOMENDADO

Esto es Guerra Perú vs. Guerreros México: Johanna San Miguel lloró por palabras de Tania Rincón

Johanna San Miguel rompió en llanto en la segunda fecha del duelo entre “Esto es Guerra” y “Guerreros México”, luego que conductora del reality azteca, Tania Rincón, destacara su trabajo y entrega por su equipo.

TE PUEDE INTERESAR