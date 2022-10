Más unidos que nunca. Silvia Cornejo ya no tiene problema alguno en mostrar en sus redes sociales cómo se amistó con el padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau, pese a los polémicos ampays y distintas infidelidades que sufrió. Y es que esta vez, la modelo celebró el cumpleaños de su pareja junto con amigos.

Todo se vio evidenciado en la última edición del programa de Magaly Medina, quien mostró varias fotografías e incluso videos de la exconductora de América Espectáculos y el empresario, celebrando el onomástico por todo lo alto en Barranco.

“A Silvia Cornejo, las mujeres resistentes, perdona vidas, deberían hacerle un monumento. ¡Qué tal manera de comerse la dignidad que no tiene! Todo lo que le ha aguantado al hombre. Silvia y Jean Paul, que trataban de decir que no estaban juntos, ahora nuevamente vuelven aparecer juntos como una pareja”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

Sin embargo, un hecho particular llamó la atención del público televidente. Y es que Jean Paul se animó a cantar una polémica canción en un karaoke, lo cual generó bastante controversia en redes sociales, pues los usuarios aseguran que se trataría de una indirecta para Silvia Cornejo. “Por mucho que llores, no voy a cambiar. Tal vez esto es lo mejor, que sufrir de amor, no lo hago por ti, no quiero seguir”, se le escucha cantar al empresario.

