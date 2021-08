Stephanie Valenzuela anunció este jueves 19 de agosto a través del programa ‘Magaly TV, La Firme’ el fin de su relación con su ‘gringo’ Luka Lah, con quién vivía en la paradisiaca isla de Bali en Indonesia.

La modelo habló en exclusiva para el espacio televisivo de la ‘Urraca’ donde confesó que se cansó que el esloveno la quiere cambiar y controlar.

“Ya terminó todo bien, un amor se acaba y ya está. Hay que continuar con la vida”, declaró ‘Tefi’ en un inicio.

“Yo estoy tranquila conmigo, con lo que yo di de mi parte, creo que hice lo mejor que pude, pero a veces las personas no son compatibles, a veces no es lo que esperan... Estaba muy ilusionada y todo, pero a veces no son las cosas como uno quisiera, y a veces es mejor terminar, ¿no?”, añadió la cantante muy afligida.

Vale recordar que hace unos días, la cantante peruana ‘Tefi’ Valenzuela, anunció que será parte del reality ‘La casa de los famosos’ de Telemundo.

