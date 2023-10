La famosa e icónica figura del espectáculo nacional, Susy Díaz, espera emocionada el estreno de su película “SUSY, UNA VEDETTE EN EL CONGRESO”, que llegará a las salas de cine de nivel nacional el próximo jueves 26 de octubre. La exvedette reveló que la cinta abarcará un aspecto más conmovedor de su vida y recordó su infancia marcada por la pobreza.

Susy subrayó que su vida ha estado marcada por altibajos y dificultades, a pesar de lo que la gente pueda pensar. Sin embargo, afirmó que su clave para seguir adelante siempre ha sido encontrar el humor en las situaciones.

“ Mi vida no solo fue de alegrías como piensa la gente, he vivido muchas tristezas y penas, he tenido piedras en el camino, pero decidí construir con las piedras un edificio ”, declaró en una conferencia de prensa.

“ Recuerdo que mi madre una vez le dijo a mi papá que compre un ropero para sus cuatro hijos para que nuestra ropa no esté tirada y lo que hizo fue clavar un costalillo en la pared y eso era mi ropero. La vida no es fácil, pero decidí ver el lado positivo y alegre de las cosas para seguir adelante. Agradezco todo el cariño de la gente y siento que se va a identificar con mi vida, espero que tomen el mensaje de no dejarse vencer por las penas y seguir adelante ”, agregó Susy con la voz entre cortada.

Feliz con la interpretación de Alicia Mercado

Por otro lado, la madre de Florcita Polo destacó el trabajo de la actriz Alicia Delgado, quien la interpreta en la historia cuando postuló al Congreso, Susy expresó su satisfacción el talento de la interprete.

“ Se parece a mí de joven, Alicia Mercado es una gran actriz. Ella ha sabido imitarme muy bien. Mis gestos, mi forma de hablar lo hace igual . Me veo a mí mismo hace 15 años. La verdad que estoy muy sorprendida, es una actriz muy talentosa y siento que mi historia atrapará de principio a fin”, comentó.