Susy Díaz hace poco estuvo en el set de ‘Magaly TV La Firme’ donde confrontó a la periodista Magaly Medina por supuestamente llamarla “infeliz”. Y aunque en aquel momento ya no tuvieron ningún altercado, llamó la atención la forma en que la exvedette defendía a su exenamorado Walter Obregón.

Como se recuerda, la madre de Florcita Polo se fue de viaje a Cancún con el empresario, pese a que él fue denunciado por violencia física por una supuesta agresión a una expareja.

Ante ello, Medina no pudo ocultar su indignación y le recordó que sus seguidores se sentían defraudados.

“Susy, tú eres un ícono de la farándula peruana. No puedes hacernos esto a tus seguidores y fans. Tienes que ser una mujer empoderada, matadora, no puede ser que estos señores jueguen contigo”, le comentó la conductora en Magaly TV la firme.

Ante las críticas de la ‘Urraca’, Susy Díaz dijo que no le afectan los ‘ataques’ y se comparó con Jennifer López.

“¿Ahí no ves a Jennifer Lopez cuántas veces se casa y vuelve con su ex? Yo he aprendido de ella”, dijo, provocando las risas de Magaly.

“Pero ninguno de tus ex se parecen a Marc Anthony o Ben Affleck”, arremetió la periodista.

null null

TE PUEDE INTERESAR