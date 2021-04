Thaís Casalino, la conductora de “Mujeres al Mando”, decidió pronunciarse sobre las fuertes acusaciones que hizo Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, quien aseguró que el programa había “jugado con la esperanza de su familia” tras no publicar en el espacio un pedido de él para un familiar suyo.

“El equipo de producción es el encargado de eso. Entiendo que en un momento se grabó con él, el tema de la emisión no lo tengo claro, pero sabía que se iba a emitir al día siguiente (...) Después sucedieron un montón de malos entendidos y situaciones que ellos mismos salieron a decir que no eran ciertas”, comenzó diciendo.

“Tenemos que tener tanto cuidado con lo que decimos y con lo que no decimos. Eso me parece gravísimo, un atentado, nadie tiene derecho a eso. Primero hay que investigar o, en todo caso, conversas con las personas involucradas. Si es que él les ha dicho a sus seguidores que se bajen la cuenta, no me parece correcto”, agregó.

