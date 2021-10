¡Causó preocupación! Carlos ‘Tomate’ Barraza sorprendió a propios y extraños al confesar que tuvo que ser operado de emergencia. Sin embargo, confirmó que se encuentra felizmente estable de salud.

“Tuve una intervención quirúrgica porque tenía unas glándulas en el cuerpo que estaban inflamadas y lo más recomendable, por el antecedente cancerígeno de mi madre, era sacarlas, así que me retiraron esas glándulas y todo salió bien gracias a Dios. Es importante hacerse sus chequeos”, comenzó diciendo el cantante.

“Ya salí (de la clínica) por voluntad propia porque no me gusta estar en hospitales o clínicas. Estoy descansando en mi casa y solo voy a la radio a trabajar. Estoy estable y todo chévere. En siete días me quitan los puntos. Trataré de descansar lo más que puedo”, agregó.

Asimismo, el artista peruano descartó que se trate de alguna intervención estética, pues le dijo a sus fanáticos que ellos serían los primeros en enterarse de una decisión así.

“No me he hecho nada en la cara, ni me he puesto cocos, no me he puesto poto, no me he puesto nada. Si en algún momento pienso en ponerme algo, se los voy a informar, no tengo por qué mentirles”, agregó mediante sus historias de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO