Tommy Portugal está siendo criticado luego de ser el gran ausente del lanzamiento como cantante de su hija Mafer Portugal. La joven, quien aún no ha sido reconocida por el artista como su hija, se presentó en el set de ‘Dilo Fuerte’ para contar detalles de esta nueva etapa.

Además, no dudó en hablar de que su padre no estuvo presente en uno de los momentos más importantes de su vida. Luego de las declaraciones de Mafer, el intérprete nacional no se quedó callado y respondió al respecto.

En conversación con el espacio televisivo, Tommy Portugal aseguró que no recibió ninguna invitación de su hija e incluso mencionó que invitó a toda su familia, menos a él.

“ No puedo hacer eso (felicitarla) si ayer me han maleteado. Han dicho prácticamente que no la he felicitado ni nada. A mí no me invitó, llamó a toda mi familia, menos a mí, igual no podía ir porque tenía que trabajar ”, manifestó Portugal con notoria incomodidad.

TE PUEDE INTERESAR