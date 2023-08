Vanessa López no se quedó callada y declaró para el programa de Magaly Medina, luego de enterarse que Carlos ‘Tomate’ Barraza la habría denunciado por presunta violencia psicológica y hasta pidió medidas de protección a favor de su menor hija.

En ese sentido, la modelo también explicó que el cantante estaría demandándola porque no quiere pasarle los 200 soles que ella le pidió para cubrir los gastos de la nana. “Me demanda porque le dije ‘no te la voy a dar porque yo no tengo por qué hacerme responsable de los días que tú no vienes’”, comenzó diciendo.

Por otro lado, Vanessa consideró que Tomate Barraza le está haciendo perder el tiempo a las autoridades. Sin embargo, ya se cansó de todo este escándalo y ahora será ella quien lo demande.

“Estoy en conversaciones con mi abogado, sería la primera vez que yo ya voy a denunciarlo para pedir garantías, porque él está haciendo prácticamente lo que quiere conmigo”, agregó bastante indignada.

TE PUEDE INTERESAR