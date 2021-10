La exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, Vanessa López, se defendió luego que una usuario insinuó que tenía “otra chamba” tras la pelea que protagonizó con el líder de ‘Los Barraza’.

“Me quedé con la intriga de conocer tu “otra chamba””, escribió la usuaria en una publicación de Vanessa López.

La exesposa de ‘Tomate’ Barraza no dudó en defenderse, afirmando que efectivamente tenía varios trabajos, como ser ama de casa y hacerse cargo de su negocio de ropa.

“Sí, claro, tengo muchas como ser ama de casa a medio tiempo, ver mi negocio de ropa de hace 5 años, publicidad con marcas ¿me imagino que a eso te refieres?”, escribió Vanessa López.

Vanessa López en proceso legal

Durante su enfrentamiento en “Amor y fuego”, ‘Tomate’ Barraza afirmó que su exesposa tiene problemas judiciales. Rápidamente, Vanessa López lo reconoció y contó que viene siendo investigada por presunto lavado de activos por culpa de una expareja.

“Sí, estoy en investigación con un ex”, contó Vanessa López, quien contó que se dedica a trabajar honestamente. “Yo no tengo ningún problema porque yo no he hecho absolutamente nada, un ex hace muchísimos años me metió en un problema”, explicó.

