¿Siguen las indirectas? Vania Bludau sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para contestar algunas interrogantes de sus fanáticos sobre su reciente ruptura con Mario Irivarren.

Y es que un usuario le consultó a la exchica reality sobre qué es lo primero que ve en un hombre para poder comenzar a salir, y quien sabe, en un futuro, tener una relación sentimental. “¿Qué es lo que te llama la atención de un hombre? ¿La edad importa para una relación?”, le preguntaron.

“Creo que más que lo físico, a mi me llama mucho la atención la inteligencia o lo interesante que puede ser en una conversación. No digo que lo físico sea cero importante, es un plus. La amabilidad, las atenciones, la facilidad de conversar, el valorar el tiempo y seguiría con más virtudes...”, comenzó escribiendo mediante sus historias.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Vania Bludau confesó que para ella la única relación seria que mantuvo fue con Frank Dello Russo, con quien se sabe, se comprometió y estaba próxima a contraer nupcias. ¿Misil directo para Mario Irivarren?

“La única relación seria que he tenido (la cual casi llego al altar) cumplía con varias de esas cualidades en su momento. Ahora quiero lo mismo y más. No creo que pueda estar con alguien menor que yo, no solo por inmadurez, sino por muchas cosas más”, finalizó.

