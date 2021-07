El vidente Mossul sigue siendo consultado en su cuenta de Instagram respecto a la situación política del Perú, pues aún muchos tienen la esperanza que gane la presidencia Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular.

Fue una usuaria quien le preguntó si es que Keiko Fujimori ganará las elecciones. “¿Mossul va a ganar Keiko? Ya me está dando miedo de todo”, le escribió; a lo que el vidente considerado el más joven de Latinoamérica le respondió: “En vez de estar preguntándome pónganse a rezar por el Perú y el mundo, necesitamos sanar espiritualmente”.

Otro usuario le preguntó al vidente si habría visto la noticia de los enfrentamientos entre los simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular. “¿Qué aconteció ayer? Nada! Veremos con el transcurrir de los días. Lo que sí hay es mucho enfrentamiento de PL y FP”.

Mossul también respondió a este comentario de su Instagram. “Si horribles. Miren mi horoscopo y escuchen el mensaje que le doy”.

Hace unas semanas, Mossul se volvió a ratificar de que Keiko Fujimori ganaría las elecciones pese a que el panorama pinta a favor de Pedro Castillo. “Yo ya predije que Keiko Fujimori será la presidenta del Perú. A mí díganme lo que quiera. Mis cartas no me mienten. He tenido errores porque nadie es perfecto. Pero cuando sueño y tengo un presentimiento es por algo y por eso digo que Keiko será la presidenta del Perú”, respondió en ese momento el vidente.

