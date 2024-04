Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron a Yaco Eskenazi para consultarle sobre la polémica entre Ethel Pozo y su esposa Natalie Vértiz. El exchico reality dejó en claro que la madre de sus hijos no es ninguna ‘mentirosa’, tal como lo dejó entrever la hija de Gisela Valcárcel.

El exconductor de TV se volvió a pronunciar sobre los comentarios de su examiga, quien no aguantó que la modelo comparara su casa con la de Jefferson Farfán.

“ No soy una persona que le gusta a juzgar a nadie. Si alguien se siente así es cuestión de esa persona resolverlo, solo que sí te digo es que no estoy casado con una metirosa ”, manifestó Yaco.

Por otro lado, el excapitán de los ‘Leones’ lamentó que Ethel no se comunicara antes con él para hablar sobre el tema y decidiera arremeter contra su esposa en ‘América Hoy’.

Ethel Pozo da detalles de su llamada con Yaco Eskenazi: “No ha sido la mejor conversación en estos 6 años”

Tras la polémica de Ethel Pozo y Natalie Vértiz, la conductora de ‘América Hoy’ se pronunció mucho más calmada a través de una transmisión en Instagram, sobre los comentarios que le incomodó de la modelo, quien aseguró que la hija de la ‘Señito’ tenía una casa parecida a la de Jefferson Farfán.

“Yo no he dado por terminada mi amistad hoy ni ayer, he conversado con Yaco. Ella ha mentido y entiendo que las personas le crean a Natalie, yo digo esto para que se solidaricen, digo lo que es verdad... Mi casa no es igual a la de Jefferson ni me me hago la pobrecita“, expresó Pozo.

Asimismo, explicó que todo este inconveniente empezó cuando Yaco Eskenazi dijo que estaba desempleado y sus declaraciones tuvieron rebote en los medios.

“El viernes invitamos al Flaco Granda. Él dijo dijo que Yaco ganaba tres veces más que él. Yo no quería decir nada que deje mal parado a quien fue mi compañero y mi amigo. Yo dije que no iba hablar de ese tema porque lo sentía muy alejado de la realidad peruana, fue mi forma de no meter más leña al fuego, pero el sábado en vivo, a la que le dieron fue a mí”, añadió.

Por otro lado, Ethel dio detalles de su llamada con su excompañero de conducción luego de ser duramente criticada por los comentarios de Natalie Vértiz.

“No ha sido la mejor conversación en estos seis años”, sostuvo.

