¿Qué estará pasando? Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras realizarse una intervención policial el último viernes 23 de abril, debido a una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una vivienda ubicada en Cieneguilla.

Y es que la salsera habría estado en dicha reunión acompañada de sus excompañeros de reality: Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González, quienes fueron suspendidos indefinidamente de ‘Esto es Guerra’ por violar las normas de bioseguridad.

Sin embargo, el programa de “Magaly TV, la firme” se comunicó en exclusiva con el agente Carlos Salcedo Garibay, quien estuvo encargado de dicha intervención y aseguró no saber que dentro de la fiesta se encontraban chicos reality.

“Yo he intervenido a quince personas, yo no sé ni de quién es la reunión, no los conozco, ni veo televisión. De todo se habla en la televisión, hay cosas que se están botando que no es cierto”, comenzó diciendo.

“Incluso dicen que el señor Pancho Rodríguez nunca ha entrado a la comisaría y eso es totalmente falso. Ya los documentos están redactados y firmados,y eso demuestra muchas cosas y desvirtúa muchas cosas”, agregó.

Frente a ello, Gustavo González, sub gerente de prensa de la Municipalidad de Cieneguilla, dio un descargo completamente distinto al del policía, indicando que siempre se supo que en dicha intervención estaba Yahaira con sus amigos.

“Cuando se hace la trasmisión en vivo, la policía ya había ingresado al domicilio, y ellos informan que se habían encontrado a esa persona. Normalmente como prensa hemos tenido acceso a muchas intervenciones que han habido, pero en esta ocasión no nos permitieron entrar a esta casa”, expresó.

