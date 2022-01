La cantante de salsa, Yahaira Plasencia habló acerca de sus ‘ampays’ y cómo no se acostumbra aún a la fama, ya que ella quiere hacer cosas “como cualquier persona”, pero no puede porque la prensa siempre la está checando.

La expareja de Jefferson Farfán reveló en la versión Prémium del canal de Youtube de ‘Hablando Huevadas’, que aún no se acostumbra a la fama y por ende a los ampays, pese a que gente cercana a ella le da consejos: “Yo muchas veces no me entra eso, yo quiero hacer cosas como cualquier persona, pero tú sabes que no se puede a veces, siento que este año se han cometido errores y de una u otra manera me han fregado”.

La modelo reveló lo difícil que es para ella estar en Perú y querer hacer su vida normal: “Es complicado, porque a mí me encanta salir a comer, salir con mis amigos, amigas, pero, yo salgo con un amigo y estoy afuera, uy mira Yahaira ya tiene nuevo pretendiente, ya me casaron, ya tengo hijos, ya todo”.

Finalmente, reveló que por los ampays y la presión mediática, tiene que disfrutar en otros lados: “Tengo 27 años también quiero salir, quiero vivir, pero es complicado, por eso muchas veces me voy a otro país”, ante la confesión, el comediante Ricardo Mendoza le insinuó: “Ahí sí todo” y ella confirmó y agregó: “Ahí sí con todas las cremas”.

