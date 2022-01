Yahaira Plasencia fue tendencia el último lunes, luego de que una emprendedora la acusara de no cumplir con la publicidad de unos jeans. Y es que la ‘reina del totó' se había comprometió a publicar una historia de Instagram mostrando la marca de las prendas que le enviaron. Todo ocurrió a fines del julio del 2021.

La joven identificada como Allison Horna hizo la denuncia en su cuenta de Instagram, donde narró todos los detalles de lo ocurrido. Ella reveló que luego de que le enviara varios mensajes y la salsera la dejara ‘en visto’, en Enero de este año le volvió a escribir pidiéndole que le pagara el precio de los jeans que le mandó, un total de S/. 249.00.

“Me dijo que le mande más jeans para que nos haga la publicidad. ¿Qué le pasa? Qué nivel de conchud***. Ahora, nos bloqueó así de fría, así de conch*** y viva”, finalizó diciendo la emprendedora.

Tras el escándalo, el representante de Yahaira Plasencia se comunicó con la tiktoker, informándoles que ya se le había abonado el precio de los jeans. Sin embargo, le indicaron que podrían denunciarla por difamación.

“El día de ayer, se comunica su manager a pedirme disculpas (...) me dijo que supuestamente el abono se había realizado, el día 7 (de enero). Este señor me dice que yo lo estoy difamando y que se iría al tema legal. Yo no lo estoy difamando, yo he hablado 100% con la verdad”, comentó.

“Me dice que supuestamente me va a denunciar”, agregó.

