La entrevista que Magaly Medina le realizó a Yahaira Plasencia la noche del miércoles 14 de julio en el programa “Magaly TV La firme” dejó más de una polémica.

En medio de la conversación, Magaly Medina cuestionó a la salsera por hace playback en los premios Heat, mientras que la cantante Amy Gutiérrez cantó en vivo en la misma ceremonia.

“Si lo hacías ahí, si tenías ese training (de los shows en discotecas), ¿por qué no te vas a los premios Heat y cantas y bailas?”, le preguntó Magaly Medina a la ‘reina del totó'.

Yahaira Plasencia se sinceró y admitió que prefirió hacer playback: “¿La verdad? Porque no quisimos, lo quisimos hacer así”.

“Lo que pasa es que tú (Sergio George) estás vendiendo más el totó de Yahaira que su música”, dijo la ‘urraca’.

La cantante confesó que le gusta ser conocida por su trasero: “Sí. ¡Me encanta vender mi totó!”.

“Pero ahora ya todo el mundo vende el totó, no estás haciendo mucha diferencia”, advirtió Magaly Medina.

Por su parte, Yahaira Plasencia aseguró que se encuentra tranquila con lo que vende al público: “A mí me encanta, lo que yo hago me encanta (...) si tomamos la decisión de hacer playback fue porque quisimos hacerlo y si el equipo de otras personas deciden no hacerlo, bien por ellos. Esa fue nuestra decisión”.

Fuente: ATV

