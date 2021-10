Ante las explosivas declaraciones de Nílver Huárac contra Christian Domínguez y Pamela Franco, luego de que esta última dejara “Alma Bella” para sumarse a “Puro Sentimiento”. La cantante Yolanda Medina se mostró súper indignada y arremetió con todo contra el productor musical.

Como se recuerda, el productor de “Alma Bella” reveló que invirtió en profesores de canto, baile y en cirugía estéticas para convertir a Pamela en una de las “Bombas sexys de la cumbia”.

“Como manager de un grupo, salir a decir que le hizo tal cosa a ‘fulana o mengana’ es porque él quería hacerlo, nadie le puso un cuchillo en la cabeza para que invierta dinero”, declaró Yolanda para el Trome.

“No sé qué le ha pasado a Nilver, me sorprende porque siempre ha mostrado como un hombre maduro y respetuoso”, agregó.

En otra parte de la entrevista, la integrante de “Reinas del Show” lamentó que Huárac despotricara contra la joven artista pues Pamela aportó mucho a su orquesta “Alma Bella”.

“Me parece de muy mal gusto que le haga esto a Pamela cuando ella fue quien levantó su grupo, pero ahora que no le sirve no puede salir a despotricar. Por ella (Franco) era que sobrevivía su grupo y le sirvió en su momento, así que no puede despotricar ahora que ya no trabaja con él”, expresó.

“Obviamente. Me parece que está dando manotazos de ahogado, él la tenía a Pamela como su caballito de batalla y me sorprende mucho sus declaraciones porque incluso la llamaba hija”, reveló Yolanda.

Por otro lado, la experimentada cantante también se refirió al nuevo estilo de la agrupación “Puro Sentimiento” y aprovechó para darles su bendición.

“Veo que es una agrupación renovada, con voces buenas y si las chicas pueden mostrar sus atributos de canto y baile a la misma vez... bienvenido sea”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR