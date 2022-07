Tremenda bomba. Zully Pinchi, quien se ha vuelto conocida en el medio tras ser acusada de ser la “manzana de la discordia” en el matrimonio del expresidente Martín Vizcarra, sorprendió a propios y extraños al revelar detalles inéditos de lo que fue su matrimonio con Miguel Castillo, hijo del político Jorge del Castillo.

“Estaba felizmente casada (con uno de los hijos de Jorge Del Castillo), porque tú sabes que luego el amor se acaba, hay incompatibilidad de caracteres y luego las cosas ya no funcionan, entonces lo mejor es apartarse en el momento correcto”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la excandidata al Congreso señaló que está en pleno proceso de divorcio con el hijo de Jorge Del Castillo, a quien además acusó de haberle sido infiel durante su matrimonio.

“Sí, fue infiel y me dolió muchísimo su infidelidad porque me casé enamorada y con la consigna que sea para siempre, pero no todos tomamos con la misma seriedad el compromiso y en mi caso fue así, pero ya está, no hay que hacer un drama. Siempre me voy a quedar con lo bonito que hubo”, expresó para Trome.

Por otra parte, Zully Pinchi volvió a reafirmar que jamás se metería con alguien casado o con pareja, como el caso de Martín Vizcarra y todo el escándalo que se desató tras la difusión de unos presuntos chats entre ellos.

