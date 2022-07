Quiere su tajada. Zully Pinchi sorprendió a propios y extraños al comentar que se comunicó personalmente con el productor musical Tito Silva para pedirle parte de las regalías del éxito mundial que ha tenido el remix “Mi bebito fiu fiu”.

Y es que recordemos que esta canción se lanzó en medio del escándalo que se desató luego de exponerse unos presuntos chats entre la excandidata a Congreso y el expresidente Martín Vizcarra.

Debido a que la letra del remix tan sonado sería parte de una conversación entre ellos, la también abogada se presentó en el programa “Arriba mi gente” para dar detalles de su comunicación Tito Silva, a quien pidió apoyar a poblaciones vulnerables con el dinero que se recaude.

“Yo llevo 17 años siendo directora de una ONG que se llama Solidarios ABC, pueden entrar a verla y lo que más he hecho es ayudar a los jóvenes, ayudar a las madres, a los niños, a los adultos mayores, para mí no es anormal reconocer el talento en los jóvenes, ni promover eso, ni apoyarlos, todo lo contrario. Me siento súper contenta de ver hasta dónde han podido llegar y lejos de ser mezquina, de decir que me toca mi parte, la verdad que no”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Mathías Brivio no se fue con rodeos y le preguntó directamente a Pinchi si está pidiendo parte de las ganancias del remix a Silva.

“Lo que yo he conversado con Tito Silva es que, en caso hubiera algo que conversar, que sea un tema con todos los fines solidarios, que apoyemos a todas las mamitas de las ollas comunes, que hagamos obras solidarias”, señaló.

