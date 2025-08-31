Un duro golpe a la delincuencia dieron los efectivos de la BRECC LIMA SUR tras realizar el allanamiento a una casa ubicada en el distrito de Independencia, deteniendo a tres personas e incautando municiones y una cacerina de pistola abastecida.

Además, seis policías, sindicados de integrar la organización criminal “Los Fríos de Lima Sur”, fueron intervenidos en flagrancia tras ser denunciados por extorsionar a familiares de unos detenidos en Independencia. Según la denuncia, los malos agentes exigían la suma de 3 mil soles para dejar en libertad a un detenido.

OPERATIVO

Según información policial, los familiares del detenido reunieron 2400 soles, de los 3 mil que les habían exigido, y denunciaron el hecho ante la Oficina Anticorrupción Lima Sur.

La noche del jueves, efectivos PNP DIRCOCOR LIMA SUR con apoyo de la DIVOP DCI DIGIMIN y Fiscalía Anticorrupción Lima Sur, ingresan al local policial de la BRECC LIMA SUR e intervienen a seis efectivos policiales

Durante la ejecución del operativo, en la base del BRECC Lima Sur cayeron Sandro Maccha Vargas, Jorge E. Refulio Reynoso, Jorge L. Mejía Llamoca, Danger D. Mendoza Bautista, David C. Olivera Ordoñez y Brandon J. Silva Fuentes.

Un séptimo agente, identificado como Jesús Anthony Yanavilca Gutiérrez, alias “El Gordo”, se habría fugado y llevado la suma de dinero, que horas antes solicitaron a los familiares del detenido.

Durante el registro del ambiente donde laboran los efectivos policiales, se halló las siguientes especies: una bosla de polietileno conteniendo en su interior una sustancia cristalina, al parecer clorhidrato de cocaína, siete botellas de plástico con inscripciones RUN, una bolsa de color amarillo transparente, conteniendo en su interior 81 envoltorios de papel periódico tipo ketes conteniendo una sustancia parduzca pulverulenta al parecer PBC.

También se halló moños de distintos tamaños al parecer de canavis sativa (marihuana), dos balanzas grameras, un paquete de bolsas de polietileno con cierre hermético, seis municiones sin percutar con punta hueca RT 45 auto, 29 chips nuevos de diversos operadores, un revólver SW, número de serie 65523 abastecida con cinco municiones, un arma de fuego hechiza y dos celulares dentro de una bolsa con cierre hermético.

Las diligencias se realizaron en presencia de la fiscal Judith Atenas Tello Espinoza, abogados defensores y personal que labora en la misma unidad Brecc Lima Sur. Los detenidos y las especies decomisadas fueron trasladados a la DEPINCRI VMT