En lo que se prevé será solo un trámite, el Pleno del Congreso tendrá en sus manos aprobar la inhabilitación de Francisco Sagasti para impedir que postule en las elecciones generales de 2026 y una tercera acusación contra Martín Vizcarra por supuestas infracciones de ambos expresidentes en el ejercicio del poder.

Lo afectados son dos potenciales candidatos presidenciales para 2026 y, coincidentemente, enemigos políticos de Fuerza Popular, bancada mayoritaria y que, según analistas, mueve los hilos del Parlamento y, desde ahí, los del Gobierno de Dina Boluarte.

Todos los pedidos de vacancia contra Boluarte han fracasado con los disciplinados votos en contra de Fuerza Popular, a los que se han añadido los de grupos como APP, Avanza País y Renovación Popular.





Sagasti, fuera

La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer el informe final de las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar por diez años de la función pública Sagasti, a raíz del pase al retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la Policía en noviembre de 2020.La acusación constitucional se aprobó con 18 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones; mientras que la inhabilitación de la función pública se admitió con 22 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.

Sagasti invocó a los congresistas que en el Pleno “reflexionen, tengan una inspiración de sensatez” y no lo acusen ni inhabiliten.

Sagasti no podría postular, aunque ya dijo que no lo haría porque no tiene fuerzas y a los 80 años no sería un buen candidato apto para servir al Perú con energía.









“Lagarto”

Antes, la Comisión Permanente aprobó con 22 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, el informe final de denuncia constitucional contra Vizcarra por los presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible y otros en el Caso “Vacunagate”, al aplicarse la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus cuando no era voluntario para tal proceso.

De aprobarlo el Pleno, Vizcarra -quien ya está inhabilitado e impedido de postular en elecciones- sumará una tercera acusación constitucional.





