El cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, negó haber tenido alguna amistad con el expresidente Martín Vizcarra. Además, aprovechó para responder a las acusaciones del excontralor Edgar Alarcón.

En diálogo con ‘Mundos Paralelos’, el controvertido artista brindó detalles sobre su vínculo con el exmandatario, quien enfrenta acusaciones de cometer delitos al contratarlo como consultor en el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2020.

“Yo al señor Vizcarra lo conozco solo de la campaña, nunca ha sido amigo mío, no conozco ni su casa de San Isidro ni su casa de Moquegua. Nunca lo he conocido como un periodista que escribió un libro dijo que yo lo conocía desde Moquegua”, sostuvo ‘Swing’.

En #MundosParalelos, el cantante Richard Cisneros afirmó que no es amigo del expresidente Martín Vizcarra y solo lo conoce de la campaña presidencial



Arremetió contra Edgar Alarcón

El investigado personaje se defendió y calificó las acusaciones en su contra como una mentira fabricada por el excontralor general de la República y también excongresista Edgar Alarcón.

“Todo comienza por una supuesto USB que llega a la puerta del señor Alarcón, y hoy por hoy bajo el peritaje pericial forense, se determinó que ese audio ha sido editado, ¿cómo han preparado un USB con audios cuando no ha sido de un lugar, hay en palacio, del abogado Fabio Noriega”, cuestionó.

En ese sentido, explicó que solo proporcionó “órdenes de servicio de menor cuantía” al Ministerio de Cultura como contratista de servicios. Justificó su nombramiento para ocupar el cargo bajo una orden de servicio en el ministerio, argumentando que, como deportista con medallas, tenía el derecho inmediato de trabajar en cualquier ministerio relacionado con actividades culturales o deportivas.

Sobre el origen de las acusaciones en su contra, señaló que el excontralor Edgar Alarcón “tenía sus antenas y querían como sea dar un golpe de Estado disfrazado de vacancia y querían utilizar al suscrito para tenerme como peldaño”, afirmó.

Incluso reveló que en una oportunidad se reunió con Alarcón y este le comentó que lo necesitaban para la vacancia de Vizcarra. “Me reuní con él en el Congreso y me dijo: ‘El problema no es contigo, hijo, tú no haz cometido nada. Acá queremos que destruyas a Martín Vizcarra, queremos bajarlo a Vizcarra. Tú te prestas, tenemos dominada la Fiscalía y tenemos dominada la Contraloría y contra ti nada va a proceder’, dijo”, relató.

Afirma que Karen Roca miente

Sobre las acusaciones de que ingresaba al Palacio de Gobierno y al despacho presidencial con un teléfono celular, lo cual está prohibido, comentó que esta afirmación proviene de su ex amiga, Karen Roca.

“Yo nunca entraba con teléfono a Palacio, porque yo hoy por hoy desconozco a Karen Roca, a la que tenía aprecio y cariño la veo desfilar por canales y la veo diciendo mentiras como que lo conoce a Karelyn López, me la presentó en un hospital”, aseguró.

