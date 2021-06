Verónika Mendoza, excandidata presidencial por Juntos por el Perú, dijo esperar los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del conteo de votos de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. Sin embargo, precisó que, para ella, el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, tiene “mayores posibilidades” de alcanzar la Presidencia de la República.

“Sumarme al llamado a la serenidad, a la responsabilidad, a esperar los resultados oficiales con absoluta tranquilidad, aunque desde mi particular punto de vista creo que es el candidato Pedro Castillo quien tiene mayores posibilidades de resultar victorioso en la medida en que el voto rural en particular -donde tiene arraigo muy profundo- no se suele contabilizar adecuadamente en los primeros conteos o sondeos a boca de urna”, señaló en entrevista con Latina.

“Esperemos que esto pueda ocurrir y se pueda consagrar su victoria, pero en todo caso lo que nos toca es esperar los resultados oficiales con total tranquilidad”, agregó.

Cabe destacar que el flash electoral presentado por América Televisión mostró esta noche que los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) alcanzan el 50.3% y el 49.7% de las preferencias, respectivamente. Esto quiere decir que la diferencia es de tan solo 0.6%. El boca de urna fue elaborado por Ipsos y tiene un margen de error de +/- 3%.

Mendoza señaló que cualquiera sea el candidato ganador, se deberán respetar los resultados y ser “críticos”.

“Yo no puedo equiparar las dos situaciones, si bien es cierto insisto en que en cualquiera de los dos casos nos tocará respetar los resultados. No olvidamos cómo fue en el 2016 cuando cuando la fuerza política perdedora los quiso desconocer y luego se dedicó a boicotear al gobierno entrante, no queremos volver a ese tipo de escenario. Tocará respetar los resultados, sin embargo, eso no impide que podamos ser críticos en nuestra lectura”, manifestó.

