Citado con urgencia por el Congreso, a raíz del decreto supremo que con su firma y la de la presidenta Dina Boluarte favorece a la minería ilegal, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, acudirá hoy martes a responder interrogantes y dar explicaciones a parlamentarios de diversas bancadas.

El ministro será visto por todo el país, ya que se transmitirá la presentación en el canal de televisión del Congreso.

Ante la Comisión de Energía y Minas, desde las 2 de la tarde, se espera conocer detalles del Decreto Supremo 009-2025-EM, que reglamenta de la Ley 32213, de ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, más allá de la norma legal, incorpora la figura de la entrega en herencia de tal mecanismo.

Error técnico y legal

Al respecto, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, calificó tal disposición como un grave error técnico y legal, que puede perpetuar la informalidad en el país.

“Un registro administrativo como el Reinfo no puede ser considerado un derecho hereditario. No es un bien, no representa titularidad. Heredarlo no tiene fundamento legal ni técnico”, advirtió en Canal N, al señalar que el decreto transmite un mensaje contradictorio, ya que “pretende cerrar el proceso de formalización, pero al mismo tiempo crea mecanismos que lo extienden indefinidamente”.

Intereses de ilegales

Para el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, se favorece la informalidad y debilita la fiscalización estatal.

“Eso desnaturaliza por completo el objetivo de ordenar y fiscalizar la pequeña minería”, aseveró, al recordar que la disposición no fue discutida ni aprobada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Este tema de la herencia ya había sido rechazado en el Congreso. Ahora reaparece en el reglamento, promovido desde el propio Ejecutivo”, señaló, al advertir una posible infiltración de intereses mineros ilegales tras el decreto.

Rechazo en Congreso

A su turno, el congresista Alejandro Muñante enfatizó que heredar el Reinfo viola lo aprobado en el Congreso y destacó que tal registro “debe caducar este año, no puede ser heredado”.

Un Reinfo indefinido o heredable desincentiva la formalización, detalló el congresista José Williams.

El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), informó que este viernes iniciarán el debate del predictamen de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley Mape), que de aprobarse evitará ampliar el Reinfo.

