En los últimos días, se han modificado y actualizado los protocolos de atención a pacientes positivos para coronavirus (COVID-19) en el Perú, de acuerdo con las evidencias que va encontrando la medicina en diversas partes del mundo. El ministro de Salud, Víctor Zamora, explicó que a medida que el país avanzó en la contención, aparecieron drogas que se mostraban promisorias en el tratamiento de los pacientes, como la ivermectina, la hidroxicloroquina y la azitromicina "que no son curativas, pero reducen la gravedad de los casos y es factible utilizarlas tempranamente”.

Pero qué tan eficiente es la ivermectina en el tratamiento del COVID-19 y cuándo se debe usar. En esta nota conoce más sobre el tema.

¿Qué es la ivermectina?

La ivermectina es un medicamento que pertenece a la clase de los llamados llamados antihelmínticos. La ivermectina está indicada para el tratamiento de la estrongiloidiasis (infección causada por un tipo de parásito que entra al organismo, llega a las vías respiratorias y se aloja en el intestino) y para controlar la oncocercosis (infección con un tipo de parásito que provoca sarpullido, protuberancias debajo de la piel y problemas de la vista), según el portal MedlinePlus a cargo de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

¿La ivermectina cura el coronavirus?

El propio ministro de Salud, Víctor Zamora, ha sido claro en decir que la ivermectina y otros medicamentos usados en el tratamiento del COVID-19 “no son curativos”, pero en ciertos casos "reducen la gravedad de los casos y es factible utilizarlas tempranamente”.

Por su parte, el doctor Elmer Huerta a señalado que “hasta el momento no hay tratamiento efectivo para el nuevo coronavirus”. “Si lo tuviera, ya todos los usaríamos, pero no existe el tratamiento efectivo”, dijo a RPP. Añadió que en Estados Unidos, la FDA (Agencia de Medicamentos y Alimentación) ha indicado que la ivermectina no tiene ninguna prueba de utilidad ni en la prevención ni en el tratamiento del COVID-19.

¡Cuidado con la ivermectina!

Una de las prácticas peligrosos en las que suelen caer las personas es la automedicación la cual podría traerles graves complicaciones a su salud. Al respecto el doctor Elmer Huerta reiteró que “no hay una sólida base científica de que la ivermectina funcione". "Que a nadie se le ocurra tomar sus gotitas de ivermectina por sí solo, si lo va a usar, hágalo con supervisión médica”, exhortó. Otro peligro que advirtió es que algunas personas que se automedican podrían estar ingiriendo ivermectina de uso veterinario.

¿Dónde consigo ivermectina?

El gobierno incluirá los medicamentos genéricos usados en el tratamiento del coronavirus a la lista de genéricos aprobada el año pasado y que todas las farmacias y boticas deben vender obligatoriamente al público. Aunque aún no se especificó si la ivermectina ingresará a esta lista.

El presidente Martín Vizcarra dijo el martes 19 de mayo que pronto se publicará la resolución ministerial que incluye los nuevos medicamentos y anunció que además se ha encargado una intensa fiscalización para constatar que las nuevas medicinas -en condición de genéricos- estén disponibles para los usuarios.

