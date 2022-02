Desde su humilde hogar en la comunidad de Viacha, ubicada en el Valle Sagrado de los Incas, Cusco, a más de 4000 m.s.n.m., Waldir Maqque ha cautivado a los usuarios de TikTok por mostrar la cocina tradicional en el campo. Empleando un fogón de barro, el batán y su horno artesanal, el joven de 24 años demuestra que no hay límites que le impidan cumplir con todos los retos de sus seguidores que cada vez le exigen más y más recetas. Entre sus videos más virales destacan el helado de mashwa -que cuenta con 16 millones de reproducciones-, la gelatina de maíz morado, la hamburguesa vegetariana, el ponche de habas y hasta una pizza andina. “La cocina andina ha estado en el olvido y recién está resaltando. Me gustaría hacerle ver al mundo que la comida tradicional andina existe de forma muy natural y orgánica, así como dicen, de la chacra a la olla”, expresa con amabilidad y una amplia sonrisa.

EMPÍRICO. Desde su infancia, su relación con la cocina ha sido muy estrecha. Al ser el hijo mayor, sus padres lo dejaban a cargo de sus hermanos cuando salían a trabajar a la chacra o al pueblo. “He estado conectado con la cocina desde que tengo memoria, no puedo decir que me gustaba desde chico, pero siempre he estado conectado a lo que mi madre me enseñó”, reconoce Waldir. Poco a poco, esta responsabilidad se fue convirtiendo en una pasión que lo impulsó a estudiar Gastronomía apenas terminó el colegio. Lamentablemente, por la crisis sanitaria, abandonó sus estudios casi al tercer ciclo y regresó a su pueblo junto a su familia, sin imaginar el giro que daría su vida.

SALTO A LA FAMA. A diferencia de la mayoría de peruanos, que empezaron a usar esta plataforma a inicios de la pandemia, Waldir se descargó TikTok en marzo del año pasado y lo hizo únicamente para ver videos de emprendimientos y potenciar su negocio familiar de turismo vivencial. No obstante, meses después se animó a compartir su primer video en el que aparece paseando a sus alpacas y tuvo una gran acogida. Por esta razón, decidió realizar otros videos, como enseñar los números en quechua, mostrar los paisajes de su pueblo y sus días de pesca, pero fue la gastronomía la que lo llevó a la popularidad. “Vi contenido de comida, de muchas cosas creativas y pensé, yo también quiero grabar algunos videos”, recuerda el cusqueño. Asimismo, asegura que casi el 90% de los insumos que utiliza en sus preparaciones son extraídos de su propia chacra u obtenidos a través de trueque, milenaria práctica de intercambio que aún realizan muchas comunidades en nuestro país. Actualmente, Waldir suma 800 mil seguidores en su cuenta personal de TikTok y la cifra va en aumento.

OJO AL DATO:

Se dedica a la agricultura y promueve, a través de TikTok, las comidas de la sierra de nuestro país. Se declara un fiel admirador del chef peruano Virgilio Martínez y sueña con seguir sus pasos. Este año piensa retomar sus estudios de Gastronomía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Walter Pröetzel, el maestro cervecero famoso en TikTok

TikTok: Mikele Piazze y la historia detrás de sus personajes

Sibenitoo: el chef tiktoker que triunfa con sus cómicos sketch

Cristian Arens: el youtuber peruano de finanzas personales que debes seguir

Tik Tok: estudiante de Beca 18 inspira con sus rutinas diarias

Tik Tok: Christian Palomino es “El chico de las noticias”

Hugo Lezama de Cinesmero: “El cine se ha vuelto un lujo”