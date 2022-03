Si hay algo que Lorenzo Guerra tiene muy claro, a sus cortos 25 años, es que con constancia y tenacidad los sueños se hacen posibles. Actualmente, este piurano de corazón es uno de los youtubers más queridos y populares del país. Su canal “DescocaosTv” acumula 402 mil suscriptores, pero también es el ejecutor del éxito de su padre, Carlos Guerra, conocido como el “Tío Lenguado”, con quien comparte sus más alocadas aventuras y su pasión por el surf y las motos.

Su espíritu campechano, humildad y versatilidad han sido piezas claves para su crecimiento en las plataformas digitales, pero nada hubiera sido posible sin su perseverancia.

Lorenzo Guerra era un niño extrovertido

Con 13 años, Lorenzo ya había descubierto su pasión por las cámaras. Su cuenta de Facebook aún conserva sus primeros videos practicando sus deportes favoritos: parkour, BMX y surf. “Siempre me ha gustado la cámara, el protagonismo, he sido un chico bastante extrovertido, que le gustaba hablar en público. Yo participaba en obras de teatro, soy Campeón Nacional de Teatro, categoría B, eso nadie lo sabe”, revela.

Según recuerda, hacía videos con la poca tecnología que existía. “Yo vivía en Sullana, que antes era un pueblo. Tener internet era una cosa de locos, teníamos que ir a cabinas. Nada que las cámaras, el iPhone, ahí era puro Alcatel”, agrega entre risas. Han pasado 12 años desde aquellos tiempos y hoy, ese niño, está cosechando logro tras logro e, incluso, le demostró a su padre que sí era posible vivir de lo que tanto le apasionaba.

Un anhelo

Hace 7 años, en 2014, se trazó una meta que parecía inalcanzable: quería ser youtuber. Irónicamente, le faltaba el recurso principal: la cámara, pero su espíritu obstinado jamás lo vio como un obstáculo. “En ese tiempo presté una cámara y creé un canal, se llamaba ‘Entérate con Lorenzo’, solo hice tres videos porque luego me quitaron la cámara. Conseguí 114 suscriptores, yo estaba emocionadísimo. Las épocas de monetización ya estaban activas y, sin mentirte, gané $1.50″, recuerda nostálgico. Sin embargo, tuvo que devolver la cámara y dejó de lado ese deseo, más no lo olvidó.

“Mis padres siempre han sido de ‘si tú lo quieres, consíguetelo’”, afirma. Y eso fue lo que hizo. Luego de trabajar dos años como promotor en una concurrida discoteca piurana, pudo adquirir una cámara de segunda mano.

“Yo soy de esas personas que siempre quiere cumplir las cosas que se proponen y yo quería ser youtuber. Gracias a mi trabajo pude conseguir una platita, me la gané informalmente, pero me la gané. Me compré una cámara de segunda, pedí descuento y todo”, confiesa. Un 6 de noviembre del 2016 lanzó su primer video, el payaso asesino, y cambió el nombre de su canal por “DescocaosTv”, apelativo por el que era conocido por su desenvoltura y atrevimiento. “Me decían descocaos porque era un loco, y sigo siendo loco, pero más responsable”, asegura.

Los sacrificios de Lorenzo Guerra

Lorenzo recuerda que en sus inicios hizo de todo para poder publicar un video a la semana, tal y como se lo había propuesto: vendió chocotejas, editaba en las computadoras de sus amigos, le robaba gasolina a su papá y hasta soportaba las burlas de quienes pensaban que no lograría nada.

“Mi enamorada de ese entonces fue la única persona que creyó en mí. Mi padre no creyó en mí y él lo reconoce en algunas entrevistas. La gente a veces se reía de lo que hacía, pero yo le daba duro”, manifiesta

Cómo comenzó Lorenzo Guerra en Youtube

Su contenido estaba orientado al entretenimiento con bromas, entrevistas jocosas y experimentos sociales. Aunque le tomó varios meses posicionarse en Youtube, en 2017 ya era muy popular en Piura, pero su despegue oficial fue gracias a un video que hizo con un venezolano que se convirtió en viral, pasando de 5 mil suscriptores a 30 mil en dos meses. “En octubre del 2018 llegué a los 100 mil suscriptores, era un montón para un piurano, un provinciano. Me llegó mi placa, ya recibía mi platita para comprarme unas zapatillas, ya llevaba a comer a mi flaca su chifita con su Inca Kola, ya le echaba gasolina a mi moto (risas)”, detalla. A partir de ese año ya empezó a crecer su canal, al igual que sus redes sociales.

SEGUNDO CANAL. Sin embargo, Lorenzo ya no se sentía tan cómodo con el contenido que hacía. “En 2019, más adulto, pensé ‘ya no quiero hacer tantas bromas, ya no estoy para esas cosas’. Me di cuenta que el entretenimiento no era tan atractivo para los publicitantes. Aparte de eso, yo quería hacer un contenido de mayor valor. Me creé un canal de vlogs, que es el actual que tengo con mi padre (”Tío Lenguado), que se llamaba DescocaosVlogs”, indica.

En este espacio nace “Pongo a prueba”, una sección que revelaba la honestidad de diversos oficios en nuestro país y que lo ayudó consagrarse.

“Hice un video con un mecánico, con un técnico de celulares que en Facebook tiene 70 millones vistas. Hice otro con un técnico de computadora que tiene como 50 millones de vista. Encontré un gran nicho de mercado y yo quería dedicarme a esto. Todo el 2019 le di duro a mis dos canales y a mis redes sociales. Ese año cerré mi canal principal con casi 350 mil suscriptores y DescocaosVlogs con 40 mil. Yo ya estaba decidido a verlo como negocio. Mi papá se dio cuenta que el mundo de las redes sociales podría generar ingresos”, sostiene.

Como anécdota, Lorenzo relata que, en febrero del 2020, gracias a los ingresos generados, pudo actualizarse con algunos equipos y cumplió uno de sus más anhelados sueños: comprarse la moto que siempre había querido, modelo cross. “Esa que mi padre nunca me quiso comprar”, añade con una sonrisa pícara. Entusiasmado como un niño, contaba los días para el retorno a sus clases, especialmente para lucir su nueva adquisición, pero las cosas no salieron como las había planeado. “Yo estaba feliz y quería que ya empiece la universidad para ir con mi motazo, que me la había comprado con el sudor de mi frente. Pero a los 4 días declaran cuarentena nacional, se quedó enllavada la moto y yo tristísimo”, expresa.

EL COVID. Por otro lado, la pandemia lo obligó a crear videos en casa y, cuando las ideas parecían agotarse, surge el fenómeno “Tío Lenguado”. “En Instagram sacaba a mi papá cocinando, de vez en cuando, y mis seguidores me dijeron que por qué no lo sacaba cocinando algún plato. Le pregunté a mi papá y me dijo ya. Hicimos el video del ceviche de S/6 y reventamos las redes sociales, empezaron a subir los seguidores, las vistas. Encontré otro nicho de mercado con la cocina con mi padre”, cuenta.

Su idea inmediata fue armarle un perfil gastronómico y, cuando acabe la pandemia, ayudarlo a abrir su restaurante. Y lo logró. “En unos meses, con la bendición de Dios, vamos a abrir su restaurante. Mi papá ha comprado un local y lo ha ido construyendo. En marzo vamos a lanzar un avance de la construcción en Piura”, revela emocionado.

La cuarentena cambió sus planes, pero le regaló grandes proyectos. Hoy sus videos son variados -viajes, motos, deportes, etc.-y en muchos aparece acompañado del “Tío Lenguado” y hasta con su familia completa. “La idea era darle al público contenido familiar que es algo que no se ve mucho. Un tío de 62 años con su hijo de 25 años, sincronizados, a la gente le encanta”, explica. Al mismo tiempo aclara “no transmitimos la unión familiar por negocio, somos tal y como somos”.

Por último, Lorenzo se sincera y manifiesta que, si bien le gustaría llegar a los 30 años con varios negocios, lo que más desea es formar su propia familia. “Mi primer sueño es tener mi familia, por más cursi y estúpido que suene en pleno siglo XXI. Tener mi esposa, con mis 2 o tres hijos y mi casa con jardín. Es una cosa que yo pienso todos los días de mi vida”, reconoce. Y nosotros estamos seguros que también lo logrará.

PERFIL

Estudió Administración de Empresas. Actualmente, es embajador de importantes marcas como Yamaha y DFSK y tiene su propio E-commerce “Desco Motos” de accesorios para moteros y ciclista. En un futuro, le gustaría abrir diversos comercios bajo el sello de DescocaosTv. Cuenta con un equipo de trabajo conformado por 6 personas.

+1 de un millón de seguidores en Facebook, 265 mil en Instagram y 402 mil suscriptores en Youtube. Lo encuentran como @DescoCaosTV.

