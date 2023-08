Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Elías, de 39 años , que vive en Barranco:

“Hola doctorcita, me comunico con usted para poder salir de dudas y saber si estoy exagerando o no con un problema que tengo con mi novia Adriana.

Jamás imaginé que lo que más me enamoró de ella, ahora sea lo que más detesto. La situación no es grave, pero si realmente incómoda, al menos para mí. El exagerado autocuidado que tiene mi pareja con su piel es lo que me tiene aburrido.

Adriana es una maniática del famoso “skin care”, un término de moda que hace referencia al cuidado que se le da a la piel para mantenerla saludable. El asunto es mi pareja, prácticamente trabaja únicamente para comprarse cremas, sérums, bloqueadores y no sé qué tantas cosas más para lucir una piel de porcelana.

Lo peor de todo es que se la ha hecho costumbre endeudarse con su tarjeta de crédito y pedirme prestado dinero que casi nunca me devuelve. Además de perder dinero, no sabe la cantidad de tiempo que se dedica a hacerse tratamientos y masajes, y pasa horas frente al espejo en vez de hacer algo útil.

Yo soy una persona súper productiva y muy ordenada con mis finanzas personales, y mi chica me está sacando de quicio con todos sus malos hábitos. La amo, pero no soporto su estilo de vida. Quisiera hablar con ella para que deje de gastar dinero y y tiempo en tonterías, ¿Qué me aconseja? ¿cómo abordo el tema? Espero su consejo”.

CONSEJO

Estimado Elías, las comparaciones nunca son buenas. Cada persona tiene sus propios intereses y prioridades y no puedes pretender que Adriana sea igual de productiva y organizada como tú. No obstante, como pareja siempre podemos ayudar al ser amado a ver algunos errores, siempre que lo hagamos con tacto y delicadeza. La comunicación es clave.

