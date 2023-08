Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Jimena, de 39 años, que vive en San Juan de Lurigancho:

¡Ay, señora Magaly! Acudo a usted con muchas molestias. Mi esposo está desperdiciando su dinero en puras tonterías y por su culpa no podemos pagar las cuotas del departamento. Estoy haciendo todo sola y no sé cómo solucionarlo. No puedo más.

Enrique es un buen esposo. Sin embargo, sus hábitos de ahorro son pésimos.

Al inicio todo marchaba perfecto, ambos cumplíamos con nuestra parte para pagar la deuda. Pero ahora todo eso ha cambiado. Se gasta su dinero comprando artículos “gamer”, como audífonos y mouses para su computadora. Ha adquirido una silla de casi S/600 y por ello no puede aportar a nuestro hogar como antes.

A mí me da cólera porque ya está viejo para estar con esas modas juveniles.

Siento que me hubiera casado con un niño y no con un hombre. He hablado con él al respecto y me dice que soy controladora, que él tiene “todo en orden”. Yo no veo nada de orden en que yo haga todo sola.

Estoy desesperada, doctora. Me parece muy inmaduro de su parte que llegue del trabajo de frente a jugar en la computadora. Más que esposa, me siento como una mamá.

¿Qué hago para ponerle fin a esta situación tan incómoda señora Moro? Ayúdeme con su sabio consejo, por favor.

CONSEJO

Estimada Jimena, necesitas dar un ultimátum a tu esposo. Este tipo de conductas no deben ser permitidas en una relación de pareja. Tu esposo tiene que darse cuenta de que necesita comportarse maduramente. Te aconsejo acudir con un especialista y exponer tus incomodidades. Él sabrá guiarlos en la solución. Mucha suerte.

