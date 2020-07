Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Mariela (26, Surco). Señora Moro, qué tal, he escuchado tanto de sus buenos consejos que he decidido contarle mi dilema.

Hace 3 años mantengo una relación con Julián, un chico que al inicio parecía una buena persona pero que resultó muy tóxico. Al principio de nuestro romance, todo el mundo nos veía como la pareja perfecta y hasta yo pensé que lo éramos, pero luego del primer año Juli me pidió "tiempo" porque se sentía confundido. Fue un momento muy duro para mí porque estaba perdidamente enamorada de él, pero por esa misma razón le concedí lo que me pedía con tal de no perderlo. A los dos meses regresó, me dijo que había reflexionado y que no encontraría a ninguna mujer como yo. Mis amigos me comentaron que él estuvo saliendo con una chica y eso me dolió mucho, lo hablé con mi pareja y me aseguró que fue pasajero, nada serio, en fin. En nombre del amor decidí dejar de lado todo eso y volver a confiar en él. Lastimosamente, pasaron cuatro meses para que Julián nuevamente terminara conmigo, pero ocurrió exactamente lo mismo que la vez pasada: regresó, me rogó para que volviéramos y me prometió que no me defraudaría.

He sido una tonta, doctora, porque llevo dos años viviendo el mismo ciclo. Él se va, regresa, me pide que luchemos por lo nuestro y la historia se repite. Mi familia le dice "el tóxico" y ya no lo aceptan. A mí me duele mucho porque yo ya me veía formando una familia a su lado. Desafortunadamente es un hombre muy inestable, aún así lo amo. ¿Qué hago? Ayuda.

Ojo al consejo

Querida Mariela, tú misma tienes la solución en tus manos. A veces el amor nos ciega, pero si tú ya te has dado cuenta de que esta persona solo regresa cuando las cosas le van mal, que solo te utiliza, entonces es momento de dar un paso al costado. No mereces invertir tu valioso tiempo con alguien tan inestable. Aconséjale a Julián que vaya al psicólogo. Suerte.