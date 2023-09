Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de María, de 26 años, que vive en Cercado de Lima:

Doctora Moro, necesito un consejo urgente. El tiempo pasa y ya no sé qué pensar ni cómo actuar.

Le cuento mi problema. Lo que pasa es que desde hace más de un año estoy saliendo con un chico. Nuestras salidas son con el fin de, supuestamente, tener una relación amorosa. Sin embargo, ya estoy preocupada porque el tiempo sigue pasando y Armando, ese es su nombre, no me propone que sea su enamorada.

Si no me equivoco en las cuentas ya tenemos un año y medio de salientes exclusivos, es decir, él no sale con nadie más ni yo tampoco. Eso desde un inicio quedó claro ya que me pidió que le diera una oportunidad para conocernos mejor. Así que se la di convencida de que en poco tiempo seríamos pareja oficialmente.

Mis amigas saben que salimos desde hace tiempo. Ellas me han dicho: “¿Cuánto más van a esperar para ser una pareja formal?, ¿no crees que ya pasó demasiado tiempo para conocerse bien?”.

Creo que ellas tienen razón. Armando se está demorando mucho en oficializarme, prácticamente somos pareja. Nos comportamos como tal.

Señora Magaly, tengo miedo de que él no me quiera oficializar porque solo quiere seguir pasando un buen rato conmigo y nada más. Tal vez no se llegó a enamorar o quien sabe, capaz no considera necesario declararme su amor y pedirme que sea su chica. Doctora, ¿usted qué cree? Su consejo, por favor.

CONSEJO

Estimada María, considero que es necesario que hables con Armando sobre su situación amorosa. Es mejor tener las cosas claras. Dile cuál es tu preocupación, lo que sientes y pídele que sea sincero contigo. Es cierto que ya tienen regular tiempo juntos. A estas alturas ambos deben saber perfectamente lo que desean. Habla con él cuanto antes. Suerte.

