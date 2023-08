Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Martín, de 28 años, que vive en Surquillo:

No puedo más, doctora Moro. He perdido toda ilusión de recuperar a Sarita, la chica de mis sueños y quien me rechazó recientemente. Pero, en realidad, no me duele que mi amor no sea correspondido, lo que me lastima es que todo cambió entre los dos, que ya nada volverá a ser igual.

La historia con Sara es muy larga. He estado enamorado de ella desde hace mucho tiempo. A pesar de mi amor, siempre fuimos amigos, sin dolor o rencor porque a Sarita la considero una excelente persona. Si ella es feliz con otro sufriría, pero podría tolerarlo porque la quiero. Es dulce, comprensiva, divertida y muy risueña. Es imposible no amarla al conocerla.

Luego de años como amigos, hace poco me armé de valor para revelarle mis sentimientos. Sara solo me abrazó y me dijo que ella siempre me ha visto como un amigo, que no me ve de forma especial y sugirió que sería mejor dejar de hablarnos para no crear más confusiones.

Yo le dije que podía vivir con su negativa a ser pareja, que más me importaba su amistad. Ahora seguimos frecuentándonos, pero todo ha cambiado. Ya no reímos, las conversaciones no son iguales y, sinceramente, la extraño. ¿Qué debería hacer, señora Magaly? Estoy triste por esta situación. Su consejo, por favor.

CONSEJO

Estimado Martín, dale su espacio a Sara. Seguramente debe sentirse incómoda contigo por no haber podido corresponderte. Considero que deberías dejar que pase un tiempo prudente y luego conversar con ella para recuperarla como amiga. Cierra ese capítulo y no la cortejes más si deseas mantener una amistad con ella. Ánimo y suerte.

