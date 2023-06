El español Jorge Martín, con una Ducati satélite, ganó este domingo el Gran Premio de Alemania de MotoGP en una emocionante carrera en la que peleó con el líder del torneo, Francesco Bagnaia, al final segundo de la carrera.

Marc Márquez (Honda) no participó debido a una lesión en el pulgar izquierdo sufrida en el Warm Up. La falta de rendimiento de las Honda fue evidente. Además, el dominio mostrado de las motos de la firma Borgo Panigale es “aplastante”, ocho Ducatis terminaron en el top 10, en un trazado en el que a priori no era el suyo. Los pilotos se preparan ahora para la próxima carrera en TT Assen.

Después de anunciar su decisión de no correr en Sachsenring tras la caída sufrida en el Warm Up, Marc Márquez pasó de ser el protagonista antes de la carrera Gran Premio de Alemania de la categoría de MotoGP. Pero los verdaderos protagonistas fueron Jorge Martín y Francesco Bagnaia.

Espectaculares

Las últimas vueltas que realizaron fueron espectaculares, pero finalmente el de San Sebastián de los Reyes salió victorioso por una diferencia mínima de 64 milésimas. Después de un fin de semana perfecto, Martín se encuentra en segundo lugar en la clasificación general, a solo 16 puntos detrás de ‘Pecco’.





Gran carrera

A pesar de la ausencia de Alex Rins, Joan Mir y la baja de última hora de Marc Márquez, solo había 19 pilotos en la parrilla. El pundonor del piloto de Cervera ha sido espectacular, lo ha intentado hasta el final.

Antes del Warm Up del domingo, Márquez se había caído cuatro veces. Una el viernes y tres durante las sesiones clasificatorias. Pero desafortunadamente, durante la sesión matinal previa a la carrera, sufrió una fuerte caída en la curva 7 y se fracturó el pulgar izquierdo. Como resultado, ha decidido no participar en la carrera en Sachsenring.





Gran carrera

Jorge Martín ganó con autoridad la Sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP. Jack Miller volvió a tener una gran salida, al igual que en el Sprint del sábado, y logró superar al ‘poleman’ Francesco Bagnaia. Mientras tanto, Jorge Martín, quien partía desde la sexta posición, realizó un fantástico adelantamiento para pasar del cuarto lugar al segundo, justo por delante de Luca Marini, quien también logró superar a Miller.





Pelea con todo

En plena lucha por llegar a las posiciones de podio, Brad Binder, Aleix Espargaró, Johann Zarco y Alex Márquez se encontraban en el grupo perseguidor. Además, Marco Bezzecchi y Fabio Quartararo también formaban parte de este grupo. Por otro lado, Maverick Viñales, quien venía rodando más atrás, tuvo que retirarse a falta de 22 vueltas para el final debido a un problema técnico en su moto.





Uno a uno

Martín superó a Bagnaia en la bajada de la curva 11 y comenzó a establecer un fuerte ritmo, mientras Marini amenazaba la posición del italiano. A medida que pasaban las vueltas, el vigente campeón lograba consolidar su posición y dejaba atrás a su compatriota, quien se veía obligado a luchar por el último puesto en el podio contra Binder y Zarco. A falta de 12 vueltas para el final, el sudafricano se cayó.





Delantera

En su duelo personal, a 10 vueltas para el final, ‘Pecco’ logró superar a Martín y tomar la delantera en la carrera, pero el español le devolvió el adelantamiento que aseguró la victoria para él a pesar de un toque con Bagnaia justo antes de la última vuelta.

Jorge Martín celebra el triunfo.

En el Top 5 finalmente lo cerró Luca Marini, detrás de Bezzecchi. Miller, Alex Márquez, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio y Miguel Oliveira completaron el Top 10, mientras que Augusto Fernández ocupó el puesto número 11.

Los pilotos de la categoría reina se preparan para TT Assen, la octava prueba de la temporada 2023 el próximo fin de semana.





Puestos en la carrera





Los resultados de la carrera principal de MotoGP en el GP de Alemania 2023 de este domingo han sido:





1. Jorge Martin (Prima Pramac Racing)

2. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.064

3. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 7.013

4. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 8.430

5. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 11.679

6. Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) + 11.904

7. Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP™) + 14.040

8. Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) + 14.859

9. Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP™) + 17.061

10. Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP™ Team) + 19.648





Así va el mundial





La clasificación del Mundial de MotoGP va así hasta la fecha:





1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 160 pts

2. Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) 144

3. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) 126

4. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 109

5. Brad Binder (RSA/KTM) 96

6. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) 89

7. Jack Miller (AUS/KTM) 79

8. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 57

9. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) 55

10. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) 53





