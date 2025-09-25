La Nasa presentó diez nuevos astronautas -científicos, ingenieros y pilotos de prueba- seleccionados entre más de ocho candidatos del programa espacial de Estados Unidos que llevará a Marte.

Son los elegidos para los últimos planes de exploración de la agencia y que la Nasa no revela en detalle.

Uno de los planes, el más ambicioso, es enviar un vuelo tripulado a Marte.

Histórico

Nota saltante de las elección de los diez astronautas de la Nasa es que se trata de la primera vez en la historia en que domina la presencia femenina: seis mujeres y cuatro hombres.

Todos, más allá del género, son astronautas muy calificados.

A Marte

Al respecto, el administrador interino de la Nasa, Sean Duffy, confirmó que entre las misiones del equipo de astronautas podría estar el tan esperado primer viaje tripulado por humanos al planeta Marte.

