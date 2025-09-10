En las playas de California, famosas por sus olas, los perros confirmaron que son extraordinarios tablistas. En la playa de Del Mar, decenas de canes se lanzaron el último fin de semana a las olas en la XX edición del Surf Dog Surf-a-Thon.
MÁS INFORMACIÓN: Veterinarios rusos convierten a animal callejero en el primer perro biónico
El evento reunió a más de 50 perros junto a sus dueños con el objetivo de recaudar fondos para el centro de animales Helen Woodward.
MÁS INFORMACIÓN: Entra sin permiso al Templo Dorado de la India y fieles se le van encima y lo matan a golpes
Entre los participantes destacó Faith, perro que se alzó con el primer puesto de la competición.
Docenas de perros
El Surf-A-Thon, celebrado en la playa para perros de Del Mar, contó con la participación de docenas de perros surfistas mientras recaudaban fondos para mascotas huérfanas apoyadas por el Centro de Animales Helen Woodward.
Los organizadores dijeron que todos los ingresos se destinan a programas de bienestar animal.
Perro ganador
Entre los competidores estaba James Wall con su perro Faith, rescatado cuando era un cachorro, quien ha competido durante trece años y ganó el año pasado. Wall afirmó que su colaboración en el surf a menudo levanta el ánimo, recordando mensajes de personas que dijeron que ver a Faith en una tabla de surf les alegró el día.
TE PUEDE INTERESAR
- Vendían tragos en la playa sobre valioso sarcófago romano de 1700 años de antigüedad
- Subastan castillo gótico con fantasma que costó 1 dólar hace cuatro años
- Se hunde “Titanic de los veleros” y mar se traga al “Bill Gates del Reino Unido”
- Venezuela: Estados Unidos advierte al chavismo que pagará por fraude electoral y represión