En las playas de California, famosas por sus olas, los perros confirmaron que son extraordinarios tablistas. En la playa de Del Mar, decenas de canes se lanzaron el último fin de semana a las olas en la XX edición del Surf Dog Surf-a-Thon.

El evento reunió a más de 50 perros junto a sus dueños con el objetivo de recaudar fondos para el centro de animales Helen Woodward.

Entre los participantes destacó Faith, perro que se alzó con el primer puesto de la competición.

Docenas de perros

El Surf-A-Thon, celebrado en la playa para perros de Del Mar, contó con la participación de docenas de perros surfistas mientras recaudaban fondos para mascotas huérfanas apoyadas por el Centro de Animales Helen Woodward.

Los organizadores dijeron que todos los ingresos se destinan a programas de bienestar animal.

Perro ganador

Entre los competidores estaba James Wall con su perro Faith, rescatado cuando era un cachorro, quien ha competido durante trece años y ganó el año pasado. Wall afirmó que su colaboración en el surf a menudo levanta el ánimo, recordando mensajes de personas que dijeron que ver a Faith en una tabla de surf les alegró el día.