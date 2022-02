Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Aldair (30 años, Ate Vitarte). Señora Magaly, me apena mucho contarle mi historia, pero espero pueda ayudarme.

Mi relación sentimental con Marisol está corriendo peligro por culpa de una tontería. Todo estaba bien hasta que me enteré, hace poco, que le fascinan los hombres con las cejas muy pobladas. Usted se preguntará, ¿cuál es el problema? Pues, que mis cejas son muy delgadas porque, desde que soy adolescente, me ha gustado depilarlas.

Siempre pensé que a las chicas les gustaban los varones con las cejas definidas, sin embargo, mi actual pareja es la excepción.

No me preocuparía tanto por esta característica si es que mi cuñado no me hubiera enseñado las fotos de las exparejas de Marisol. En las imágenes pude ver que todos tenían unas cejas oscuras y pobladas, lo que hacía que sus miradas sean más interesantes y profundas.

Cuando le pregunté a Mari sobre esta peculiaridad en sus exnovios, me respondió que sí había tenido una obsesión por los cejones, pero que eso era parte del pasado.

Le quise creer, pero hace un par de días vi como estaba dándole like a famosos en Instagram con esa característica física. Incluso, me salió en mi inicio de Facebook que ella había comentado la foto de un actor resaltando sus cejas. “¡Qué hermosa mirada tiene este hombre!”, escribió.

Eso significa que aún está obsesionada con los cejones. Entonces, ¿por qué sigue conmigo? Doctora, ¿debería dejar de depilarme para que no me deje?

Ojo al consejo

Estimado Aldair, entiendo la inseguridad que puedas sentir de perder a tu pareja, pero siento que te estás ahogando en un vaso de agua. Si ella está contigo es porque vio en ti algo más allá que la forma de tus cejas. Si Marisol te ha dicho que no le importa, entonces créele. Ten más confianza en ti mismo. No tienes que cambiar tu apariencia por nadie. Mucha suerte.