Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Pedro (45 años, San Miguel). Doctora Moro, pensé que al fin había encontrado al amor de mi vida, pero ahora estoy viviendo una situación muy incómoda con mi novia.

Silvia es 12 años menor que yo y es una fiel amante de las redes sociales. Ella coloca absolutamente todo en sus perfiles, especialmente de Instagram y TikTok donde cuenta con varios seguidores, aunque no diría que es una influencer.

Al principio, esta situación no me pareció nada incómoda, pero luego de 6 meses me estresa que, ante cualquier discusión, comparte algún video en sus redes como una indirecta.

Lo peor de todo es que yo soy todo lo contrario a ella. Nunca me han gustado las redes, tengo un par de cuentas que jamás utilizo, sin embargo, mi familia y amigos siguen a Silvia y siempre me andan molestando por los videos que realiza.

He conversado con mi pareja y le he comentado el gran malestar que me genera, pero ella solo se molesta y me dice que soy un exagerado, inmaduro e infantil.

“No eres el ombligo del mundo, amorcito, hay videos que hago porque son tendencia”, me asegura.

Si fuera así, yo no le haría ningún problema, pero miente descaradamente porque apenas peleamos por algo, el video que comparte está relacionado con el tema de discusión. ¿Qué hago, doctora? Deseo ponerle fin a la relación, me tiene harto esta situación. Necesito su orientación, por favor. Ayúdeme.

OJO AL CONSEJO

Querido Pedro, no tomes decisiones apresuradas, mejor piensa las cosas con detenimiento. Conversa nuevamente con Silvia y dile que su comportamiento podría afectar la relación y que, además, te genera mucha incomodidad que actúe de esa manera. Si ella no da tregua a nada, entonces ya puedes tomar una decisión. No seas impulsivo. Mucha suerte.