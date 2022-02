Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Camila (36 años, Barranco). Querida doctora Magaly, estoy empezando a sentirme insegura por la cercanía de la mejor amiga de mi enamorado Miguel.

El nombre de esta señorita es Carla y hemos salido con ella un par de veces. No voy a negar que me cae bien, sin embargo, hay algo en ella que no me gusta tanto: es demasiado inteligente. Sabe de todo, incluso cuando no tiene manejo de un tema, nos florea tan bien que igual quedamos anonadados por su sapiencia.

Cada vez que conversamos no puedo evitar sentirme bruta e ignorante. Lo peor de todo es que tengo miedo de que Miguel se dé cuenta que, al lado de esa mujer, soy tonta.

Ellos han sido mejores amigos desde que tienen memoria y la química que hay entre ambos es inigualable. No sé cómo no han terminado juntos. Por su parte, mi pareja me ha dicho en varias oportunidades que solo ve a Carla como una amiga, casi hermana, pero no me siento tranquila con eso.

¿Quién no quisiera estar con una mujer que domina todos los temas y, además, tiene buen sentido del humor? Es imposible no sentirme insegura. Yo estudié repostería en un instituto y mi máximo conocimiento es sobre cupcakes, tortas y cosas por el estilo.

Señora Moro, hasta el momento no he hablado de mis temores con mi pareja. Me da vergüenza que piense que estoy celosa de su amiga y que las cosas se tornen incómodas. No obstante, no puedo evitar sentirme mal cada vez que él habla de ella con tanta admiración.

¿Debería decirle a Miguel lo que me pasa? Necesito su ayuda, por favor.

OJO al consejo

Querida Camila, el problema no es la amiga, eres tú y tu inseguridad. Debes trabajar más en tu amor propio, tener más confianza de quién eres y lo que vales. Además, si no ves señales de alarma y Miguel ya te ha aclarado que ve a Carla como una amiga, entonces despreocúpate. No obstante, si necesitas hablar con tu pareja, hazlo, la comunicación es clave. Suerte