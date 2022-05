En pleno siglo XXI, la incorporación de mujeres al sistema de transporte local tiene una historia muy breve. No obstante, esta comunidad está ganando cada vez más terreno, impulsadas por esa incansable búsqueda de equidad de género. A un día de celebrar el “Día de la madre”, diario OJO conversó con Liliana Rodríguez, una madre soltera de 54 años y usuaria conductora en Beat Perú, sobre los retos y desafíos de su labor en un sector liderado por los varones.

¿Cómo es la comunidad femenina de conductoras? Según lo que he podido ver, son pocas las mujeres que conducen en aplicativos. Durante un evento del aplicativo conocí a un grupo pequeño de conductoras, definitivamente somos una minoría todavía.

Es administradora de profesión, ¿qué la impulsó a inscribirse en una app de movilidad? Me llamó la atención la oportunidad que representaba poder comprarme un vehículo. Asimismo, en ese momento trabajaba en una municipalidad y el horario me limitaba en la crianza de mis hijos como madre soltera. Por ello, decidí registrarme en un aplicativo de movilidad donde podía manejar mis tiempos.

¿Es complicado el proceso para pertenecer a una app de movilidad? No es complicado, todo está bien explicado, paso a paso. En mi caso presenté todos mis documentos y pasé el proceso de registro con tranquilidad y rápido.

Una mujer al volante, ¿a qué desafíos se enfrenta? Lamentablemente, estamos acostumbradas a recibir frases machistas mientras manejamos. Te mandan a la cocina o te dicen comentarios como “mujer tenías que ser”, seguido de que te metan el carro. Hay un alto machismo vehicular.

¿Tiene alguna anécota o mala experiencia por los prejuicios sobre las mujeres conductoras? Un día un señor, recién al subirse al auto, se dio cuenta que la conductora que había aceptado era mujer y se le notaba incómodo. Yo seguí la ruta y, cuando llegamos al punto, me dijo que estaba preocupado de llegar tarde porque tenía la idea que por ser mujer manejaría lento y mal, pero no fue así. Esto lo interpreto como una actitud machista que parte de un prejuicio.

Pese a ello, ¿siente que los hombres ya se están acostumbrando a la presencia de mujeres conduciendo con aplicativos o aún hay mucha fricción? En estos cinco años conduciendo con Beat, sí puedo detectar que hay mayor costumbre a ver mujeres formando parte de aplicativos, noto mayor aceptación.

¿Cuál es su respuesta frente a estas situaciones? No respondo. Estoy segura que deberían ser más las mujeres al volante y me brinda confianza el trato y comentarios que recibo de los usuarios que solicitan servicios.

¿Qué le suelen decir los pasajeros? La gran mayoría se sorprende para bien, escucho constantemente “qué bueno que una mujer esté conduciendo”.

Es madre de dos hijos, ¿qué opinan ellos de su trabajo? Mis hijos me apoyan completamente, de hecho uno de ellos logró comprarse un carro y ahora también conduce con Beat en sus tiempos libres para generar un ingreso extra.

Hay muchas mujeres que quieren ser conductoras en aplicativos, pero no se animan por miedo u otras razones. ¿Qué mensaje les diría? Muchas mujeres me preguntan cómo es conducir en aplicativo y qué se requiere. En algunas hay dudas por el tiempo o por el tráfico, pero sobre todo a enfrentarse a un mundo que se percibe como muy machista. Yo siempre les digo que se animen, que es mucho más fácil de lo que piensan. Además, permite manejar tus tiempos como mejor te parece, todo esto según mi experiencia. Por último, estoy segura que, para la gran mayoría, una vez que inicien a manejar y a generar ingresos, no van a querer dejarlo.

18 años tenía Liliana cuando aprendió a manejar sola en una camioneta automática, en su casa en Venezuela.

