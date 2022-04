Andrea Llosa utilizó sus redes sociales para comunicarle a sus seguidores la resolución que le habría llegado por la demanda que le interpuso Carlos Cáceda hace algunos años por presunta difamación agravada. Y es que recordemos que el programa “Nunca Más” expuso un reportaje donde su expareja lo acusaba de no pasarle manutención a sus menores hijos.

Frente a eso, la Décima Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundadas las apelaciones interpuestas por la conductora de ATV, luego que el 27 de noviembre de 2020 fuera sentenciada como autora del delito contra el honor y difamación agravada, exigiéndole el pago de más de S/ 16 mil soles.

“Absolvieron a Andrea Llosa Barreto y Raisa Samame Zamora por el delito contra el honor - difamación agravada por medio de la prensa - en agravio de Carlos Alberto Caceda Ollaguez. Una vez ejecutada la resolución, deberán anularse todos los antecedentes que se hubieran generado en contra de las querelladas”, se logra leer en el documento.

En ese sentido, la periodista realizó un extenso post en su cuenta oficial de Instagram, reafirmando que nunca cometió ningún delito y agradeciendo a las autoridades por hoy haberlo confirmado.

“Cuando llegó la historia del futbolista Carlos Cáceda, él había embarazado a dos mujeres al mismo tiempo. Era la madre de su primera hija la que nos buscó para denunciar que Cáceda no quería reconocer al segundo hijo que estaba por nacer porque había iniciado otra relación con la que hoy es su esposa (la hija del Puma Carranza)”, comenzó diciendo.

“Él negó a su hijo frente a mis cámaras. Incluso los gastos del parto de su hijo, los asumimos nosotros. Luego, acabó reconociendo a su hijo (...) Nunca lo difamamos y él acabó denunciándonos. Pero lo que me pareció una cobardía es que denunciara a la madre de sus hijos por el delito de difamación”, agregó.

“Hoy la justicia nos dio la razón porque jamás, nunca, lo difamamos. Hoy mi abogado me explicó que ya no pueden apelar porque el plazo ya pasó. Acá no hay nada personal, se trata de defender lo justo y eso siempre lo voy a hacer. Aquí está la sentencia, fuimos absueltas. Los argumentos de Cáceda fueron desestimados”, finalizó.

