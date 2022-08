Este lunes 8 de agosto, la periodista Andrea Llosa sorprendió a todo sus seguidores de Instagram tras someterse a un llamativo y radical cambio de look. La figura de ATV decidió realizarse un cerquillo.

“Estoy con Maga Hair, que es la estilista que me ha cortado el pelo, el cerquillo y este cambio de look. Quiero hacer justicia y quiero que Maga, por favor, le explique a la gente que esto no es peluca”, dijo la presentadora.

“No es peluca”, confirmó la estilista de Andrea Llosa. “Hay estilistas, tus pares, que se han atrevido a decir que es peluca. ¡No! ¿Puedes creer? ¿Entendido? Entendido, no hay nada más”, agregó Andrea.

Andrea Llosa es troleada en redes y la confunden con He-Man

No obstante, este nuevo corte de cabello no convenció a muchos de los seguidores de Andrea Llosa, quienes aprovecharon para burlarse de ella. Algunos hasta la compararon con el dibujo animado He-Man. “Me han dicho He-Man”, expresó.

Pese a las burlas, la conductora se bañó en aceite y señaló: “Lo importante es que tú te sientas bien, no a todos tiene que gustarle. Un avezado corte de cerquillo y listo. Gracias, Maga hair, por el cambio y por no hacerme caso y oponerte a cortarlo un poco más”.

