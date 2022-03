La influencer Andrea San Martín compartió cómo maneja la crianza de sus dos pequeñas hijas, Maia y Lara, en lo que respecta a las responsabilidades y rutinas de colegio.

La exconductora de televisión contó que su hija mayor, de 6 años de edad, es la primera que recoge la movilidad escolar, por lo que tiene que despertarse muy temprano. San Martín dijo que el secreto para que su hija no proteste es darle la indicación sin “sentir pena”, para que ella entienda que es parte de su rutina diaria.

“Hay mamás que me dicen ‘llévala (al colegio) es muy temprano para que la recojan’ (...) Si no aprenden desde niños que hay circunstancias distintas en la vida, van creciendo y ven que todo es ‘facilidades y facilidades’.... cuando sean adultos no van a saber cómo afrontar la cosas porque siempre lo tuvieron todo fácil, todo sencillo y todo resuelto”, comentó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Luego recordó que, en su caso, nunca le faltó nada, pero “tampoco le sobró”. En ese sentido, dijo que la labor de madre incluye enseñar a los niños a “pisar tierra” para que no crezcan pensando que “lo merecen todo”.

“A mí nunca me sobró nada, pero tampoco me faltó nada y siempre fui feliz así. Mis hijas tienen más que yo cuando era niña, pero tampoco les sobra las cosas; y son agradecidas”, sostuvo.

“Nuestra labor enseñarles y que crezcan aprendiendo y esforzándose también... si no va a caer en ser el adulto que no despega y siempre depende (de sus padres)”, comentó.

“Hay que preparar a los chicos para la vida, que no es fácil”, agregó.

