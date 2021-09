Luego de que Miguel Arce arremetiera contra Gian Piero Díaz, asegurando que es un “lobo disfrazado de oveja”, desde las Islas Canarias, Bruno Agostini, le dio la razón.

“Hay algo de él que nunca me fio, No quiero decir la palabra, no lo veo honesto. De frente si parece, pero no sé, puede ser que no me fio”, respondió Bruno Agostini.

El español y exchico reality indicó que Gian Piero Díaz es alguien que siempre se arrincona de quien se favorece en ese momento, por lo que nunca hablará mal de Peter Fajardo, productor de Esto Es Guerra, menos ahora que están en el ojo de la tormenta tras la caída aparatosa de Elías Montalvo.

“Él nunca se va poner en contra de Peter, a él le da igual. El va estar ahí aunque odia a Peter”, agregó Bruno Agostini.

Miguel Arce fila su lengua contra Gian Piero Díaz

Miguel Arce se animó a hacer un fuerte comparación contra Gian Piero Díaz.

“Yo a Gian Piero no le creo nada. Es un lobo disfrazado de oveja que otra cosa (...) Ojo, no hago esto para volver a Perú. No tengo la más mínima intención de volver a trabajar en Perú en mucho tiempo”.

